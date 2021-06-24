В Казани возбудили уголовное дело после падения ребенка из окна
Следственные органы возбудили уголовное дело после выпадения из окна девочки 2020 года рождения, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.
Девочка упала с седьмого этажа одного из домов по улице Чуйкова в Казани утром 24 июня. Она скончалась от травм, не совместимых с жизнью. По предварительным данным, мать ушла на кухню готовить завтрак около 4 часов, отец еще спал. В это время девочка забралась на подоконник, открыла окно и облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка.
Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
В начале июня прокуратура Набережных Челнов начала проверку после падения 13-летней девочки с высоты в строящемся доме. Она оступилась на лестничной площадке и упала с высоты в строящемся доме в 64-м комплексе. Девочка пришла на стройку по просьбе бабушки, которая попросила внучку съездить к знакомому семьи. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Врачи диагностировали перелом ключицы и бедра.
В мае в челнинском поселке Сидоровка малолетний ребенок выпал из окна. Мальчик упал возле козырька входа в подвальное помещение.
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