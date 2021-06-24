В Казани возбудили уголовное дело после падения ребенка из окна

Фото: СУ СК РФ по РТ

Следственные органы возбудили уголовное дело после выпадения из окна девочки 2020 года рождения, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Девочка упала с седьмого этажа одного из домов по улице Чуйкова в Казани утром 24 июня. Она скончалась от травм, не совместимых с жизнью. По предварительным данным, мать ушла на кухню готовить завтрак около 4 часов, отец еще спал. В это время девочка забралась на подоконник, открыла окно и облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: flickr.com

В начале июня прокуратура Набережных Челнов начала проверку после падения 13-летней девочки с высоты в строящемся доме. Она оступилась на лестничной площадке и упала с высоты в строящемся доме в 64-м комплексе. Девочка пришла на стройку по просьбе бабушки, которая попросила внучку съездить к знакомому семьи. Состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Врачи диагностировали перелом ключицы и бедра.



В мае в челнинском поселке Сидоровка малолетний ребенок выпал из окна. Мальчик упал возле козырька входа в подвальное помещение.

Маргарита Головатенко