В Казани третий день подряд выявляют повышенную концентрацию вредных веществ в воздухе

В воздухе Казани третий день регистрируется повышенная концентрация вредных веществ. Превышение допустимого уровня зафиксировали сразу четыре пункта наблюдения, следует из данных мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ.

ПНЗ №4, расположенный на Горьковском шоссе, 2, выявил повышенную концентрацию формальдегида — 0,055 мг/куб. метр при норме — в 0,05 мг/куб. метр.

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Пункт №6 на улице Степана Халтурина, 10, зарегистрировал превышение ПДК сразу двух веществ — формальдегида и диоксида азота. Концентрация первого составила 0,547 мг/куб. метр при норме в 0,05 мг/куб. метр, второго — 0,242 мг/куб. метр при допустимом уровне в 0,2 мг/куб. метр

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ПНЗ №7 также выявил превышение формальдегида — 0,054 мг/куб. метр и диоксида азота — 0,249 мг/куб. метр.



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Повышенную концентрацию в воздухе Казани диоксида азота зафиксировал и ПНЗ №9, расположенном на пересечение улиц Побежимова и Ленинградской. Допустимая норма содержания вредного вещества превышена на 0,038 мг/куб. метр.



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Данные представлены за период наблюдений с 13.00 22 июня по 07.00 23 июня.

Превышение допустимой концентрации вредных веществ в Казани в Гидрометцентре зарегистрировали в понедельник, 21 июня, и во вторник, 22 июня.



Татьяна Демина