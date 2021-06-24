Дело о ДТП на трассе М-7, где погиб 11-летний мальчик, передано в производство Следкома РТ

Фото: прокуратура РТ

Уголовное дело по факту ДТП, где пострадали трое детей, один из которых скончался, передали в производство следственного отдела по Набережным Челнам, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



По предварительным данным, утром 22 июня на трассе М-7 в Челнах водитель «Хундай Солярис» не выбрал безопасную скорость и наехал на автомобиль «Валдай», после чего столкнулась с «Ладой Грантой».

Водителей «Валдая» и «Хундай Солярис», а еще двоих детей водителя последней 2007 и 2018 годов рождения доставили в медучреждение с различными травмами. В салоне иномарки находился еще один ребенок 2010 года рождения — он скончался на месте.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

О ДТП сообщалось 22 июня. Уголовное дело завели по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование взято на особый контроль в прокуратуре.

Маргарита Головатенко