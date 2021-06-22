На трассе М-7 в Татарстане в столкновении Hyundai и «Газели» погиб 11-летний мальчик

Фото: прокуратуры РТ

На трассе М-7 под Набережными Челнами при столкновении автомобилей Hyundai и «Газель» погиб один ребенок. Еще одна женщина и двое детей доставлены с травмами в больницу, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Авария произошла в 10.20 на трассе М-7, на повороте в сторону Тогаево. В результате погиб 11-летний мальчик. Женщина-водитель и двое детей 3 и 14 лет живы, госпитализированы в БСМП.

Фото: прокуратуры РТ

На место происшествия выезжал первый заместитель прокурора Набережных Челнов Айдар Галиев. Обстоятельства ДТП выясняются.



Фото: прокуратуры РТ

В субботу в селе Ключищи Верхнеуслонскогор айона Татарстана в результате пьяного ДТП погибла 11-летняя девочка.

Ольга Плешкова