В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП на трассе М-7 — там погиб 11-летний мальчик

Фото: прокуратура РТ

В Татарстане возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту ДТП на трассе М-7, в котором погиб 11-летний мальчик. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Отмечается, что расследование взято на особый контроль в прокуратуре.

Сегодня на трассе М-7 под Набережными Челнами при столкновении автомобилей Hyundai и «Газель» погиб один ребенок. Еще одна женщина и двое детей доставлены с травмами в больницу.



Алексей Нечаев