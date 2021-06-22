Новости общества

18:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП на трассе М-7 — там погиб 11-летний мальчик

18:16, 22.06.2021
В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП на трассе М-7 — там погиб 11-летний мальчик
Фото: прокуратура РТ

В Татарстане возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту ДТП на трассе М-7, в котором погиб 11-летний мальчик. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Отмечается, что расследование взято на особый контроль в прокуратуре.

Сегодня на трассе М-7 под Набережными Челнами при столкновении автомобилей Hyundai и «Газель» погиб один ребенок. Еще одна женщина и двое детей доставлены с травмами в больницу.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также