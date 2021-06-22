В Белоруссии пообещали ответить на санкции Запада
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика не оставит без ответа введенные против нее Западом санкции.
«Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий. Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам», — передает его слова ТАСС.
Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против белорусских граждан. В список добавлены 8 организаций и 78 физических лиц.
Также США ввели санкции против некоторых граждан Белоруссии. Кроме того, в санкционный список попали ряд организаций. Например, минский центр изоляции правонарушителей на Окрестина, КГБ и ГУБОПиК Белоруссии, УВД Брестоблисполкома, внутренние войска МВД.
В конце мая в Белом доме заявили, что из-за инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске с 3 июня США повторно вводят санкции против девяти государственных предприятий Белоруссии. Эти предприятия ранее получили льготы на основании серии генеральных лицензий Министерства финансов США.
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