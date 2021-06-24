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«Рубин» обыграл «Нижний Новгород» в контрольном матче в Казани

13:21, 24.06.2021
«Рубин» обыграл «Нижний Новгород» в контрольном матче в Казани
Фото: vk.com/fcrk

«Рубин» обыграл «Нижний Новгород» (2:1) в контрольном матче в ходе тренировочного сбора в Казани.

Все голы были забиты во втором тайме игры, когда на поле вышли игроки ближайшего резерва. В составе «Рубина» дублем отметился Кирилл Косарев, у «Нижнего Новгорода» единственный мяч забил Артем Галаджан.

Это был дебютный матч Сеада Хакшабановича в футболке казанского клуба. Александр Кержаков провел первую игру в качестве главного тренера «Нижнего Новгорода».

СпортФутбол
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