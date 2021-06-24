Стал известен состав «Рубина» на контрольный матч с «Нижним Новгородом»

Тренерский штаб «Рубина» во главе с Леонидом Слуцким определился со стартовым составом на первый контрольный матч команды в межсезонье.

Игра с «Нижним Новгородом» станет первой для Сеада Хакшабановича в футболке казанского клуба. Также в старте матч начнет Зурико Давиташвили, вернувшийся из аренды в «Роторе».

В воротах с первых минут сыграет Никита Медведев, в центре защиты появятся Алексей Грицаенко и Карл Старфельт. В атаке — Джордже Деспотович.

Мицуки Сайто и находящийся на просмотре Иван Савицкий остались в запасе. А вот Хвича Кварацхелия в заявку на матч не попал.

Состав «Рубина»: Медведев — Зотов, Грицаенко, Старфельт, Самошников — Йевтич, Абильдгор, Шатов — Хакшабанович, Давиташвили, Деспотович.

Сама встреча начнется в 11.30 по мск и пройдет в Казани. Прямой эфир с игры можно посмотреть на «Рубин ТВ».