В Татарстане за сутки более 8 тысяч человек привились от COVID-19

В Татарстане за сутки вакцину от коронавируса получили 8 230 человек, сообщили в региональном Минздраве.

Так, общее количество привившихся от COVID-19 возросло до 79 973 человек. Из них 347 896 получили второй компонент вакцины.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане вакцину от коронавируса получили 471 743 человека. Прирост за сутки — 6 528 человек.

В республике открыли 153 стационарных и мобильных пункта вакцинации. Вакцинироваться можно в таких казанских ТЦ, как «Мега» и «Парк Хаус». Еще для вакцинации доступны семь станций метро: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Проспект Победы», «Дубравная». Прививку можно сделать с 7.30 до 18.30.

Доступно пять способов записаться на вакцинацию:

Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ); Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан; единый номер 122; при обращении в МФЦ; при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Маргарита Головатенко