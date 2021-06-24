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В Татарстане за сутки более 8 тысяч человек привились от COVID-19

12:06, 24.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки более 8 тысяч человек привились от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за сутки вакцину от коронавируса получили 8 230 человек, сообщили в региональном Минздраве.

Так, общее количество привившихся от COVID-19 возросло до 79 973 человек. Из них 347 896 получили второй компонент вакцины.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане вакцину от коронавируса получили 471 743 человека. Прирост за сутки — 6 528 человек.

В республике открыли 153 стационарных и мобильных пункта вакцинации. Вакцинироваться можно в таких казанских ТЦ, как «Мега» и «Парк Хаус». Еще для вакцинации доступны семь станций метро: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Проспект Победы», «Дубравная». Прививку можно сделать с 7.30 до 18.30.

Доступно пять способов записаться на вакцинацию:

  1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
  2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
  3. единый номер 122;
  4. при обращении в МФЦ;
  5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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