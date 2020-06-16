Три казанских вуза вошли в список лучших в России по версии RAEX

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Три вуза из Казани вошли в девятый ежегодный рейтинг лучших вузов России RAEX-100.

Выше других оказался Казанский федеральный университет — в 2020 году он занял 18-е место, упав по сравнению с 2019 годом на две позиции. Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) располагается на 47-й строчке (в 2019 году — на 44-й). Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ-КХТИ), наоборот, поднялся в рейтинге — с 89-го места в 2019 году до 83-го в 2020 году.

В тройку лучших вузов вошли Московский государственный университет, Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.

Рейтинг основан на 42 статистических показателях, а также результатах опросов свыше 60 тыс. представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.

Ранее КФУ занял 1085-е место в списке Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR). Среди российских вузов КФУ занял 18-е место.