Минприроды: повторения торфяных пожаров 2010 года в России не будет

Торфяных пожаров, аналогичных 2010 году, в России не будет, поскольку предпринятые российскими властями профилактические меры не позволят этого допустить, сообщили в Минприроды.



После торфяных пожаров в 2010 году власти предприняли меры, чтобы исключить повторения таких ситуаций. Для этого совершалось обводнение торфяников и разрабатывалась четырехуровневая системы мониторинга лесных пожаров, сообщает ТАСС.

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В Татарстане организовали авиапатрули из-за высокой пожароопасности лесов. Проводится как авиапатрулирование, так и наземный обход территорий.

Маргарита Головатенко