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Минприроды: повторения торфяных пожаров 2010 года в России не будет

10:57, 24.06.2021
Минприроды: повторения торфяных пожаров 2010 года в России не будет
Фото: pixabay.com

Торфяных пожаров, аналогичных 2010 году, в России не будет, поскольку предпринятые российскими властями профилактические меры не позволят этого допустить, сообщили в Минприроды.

После торфяных пожаров в 2010 году власти предприняли меры, чтобы исключить повторения таких ситуаций. Для этого совершалось обводнение торфяников и разрабатывалась четырехуровневая системы мониторинга лесных пожаров, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

В Татарстане организовали авиапатрули из-за высокой пожароопасности лесов. Проводится как авиапатрулирование, так и наземный обход территорий.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть
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