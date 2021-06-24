Минприроды: повторения торфяных пожаров 2010 года в России не будет
Торфяных пожаров, аналогичных 2010 году, в России не будет, поскольку предпринятые российскими властями профилактические меры не позволят этого допустить, сообщили в Минприроды.
После торфяных пожаров в 2010 году власти предприняли меры, чтобы исключить повторения таких ситуаций. Для этого совершалось обводнение торфяников и разрабатывалась четырехуровневая системы мониторинга лесных пожаров, сообщает ТАСС.
В Татарстане организовали авиапатрули из-за высокой пожароопасности лесов. Проводится как авиапатрулирование, так и наземный обход территорий.
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