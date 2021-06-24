Прокуратура заинтересовалась сообщениями об угрозах сбитому в Боровом Матюшино подростку

Сообщениями в соцсетях об угрозах мальчика, сбившего подростка в Боровом Матюшино, заинтересовалась прокуратура. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

«Прокуратуре Лаишевского района поручено организовать проверку информации в соцсетях о том, что мальчик, сбивший подростка в Боровом Матюшино, угрожает семье расправой. Ход проверочных мероприятий взят на контроль в аппарате надзорного ведомства», — рассказал Галиев.

Ранее в соцсетях юноша, которого сбил на автомобиле 13-летний мальчик в Боровом Матюшино, рассказал, что виновник аварии угрожает ему и его семье расправой, если тот не заберет заявление из полиции. В качестве доказательства он привел видео телефонного разговора. На кадрах видео голос в трубке заявляет, что у собеседника «есть время до 12 часов дня решить этот вопрос». В противном случае он угрожает «приехать в гости на чай» (редакция не публикует запись по этическим соображениям — прим ред.).

Видео ДТП, произошедшего 8 июня попало в Сеть на этой неделе. Водитель автомобиля ВАЗ-2105, двигаясь задним ходом, наехал на идущего по обочине подростка. После этого он скрылся с места происшествия. Следком по РТ возбудил уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Установлено, что за рулем ВАЗ- 21051 был 13-летний подросток. Сейчас следователи ищут человека, научившего ребенка водить.





Ольга Плешкова