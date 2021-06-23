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Франция внесла Россию в список «красных стран» из-за распространения индийского штамма коронавируса

21:48, 23.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Франция внесла Россию в список «красных стран» из-за распространения индийского штамма коронавируса
Фото: pixabay.com

Власти Франции включили Россию, Сейшельские острова и Намибию в «красный список» стран из-за высокого распространения коронавируса. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на официального представителя правительства Франции Габриэля Атталя.

Россия попала в этот список из-за распространения в стране индийского штамма коронавируса — дельта-варианта.

Жителям стран из «красного списка», который теперь насчитывает 21 государство, могут въехать во Францию только по неотложным причинам. Для этого им нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус не ранее чем за 48 часов до вылета, еще один тест по прибытии, а также уйти на карантин продолжительностью от семи до десяти дней. Его длительность зависит от того, вакцинирован человек или нет.

Франция объявила о начале приема документов россиян с 1 июня для продления истекших из-за пандемии многократных пятилетних шенгенских виз.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что индийский штамм COVID-19 «злее» уханьского: при заражении этой мутацией переход от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания болезни более короткий.

ОбществоМедицина
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