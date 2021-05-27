С 1 июня Франция начинает прием документов россиян на продление шенгенских виз

С 1 июня Франция начинает прием документов россиян на продление истекших из-за пандемии многократных пятилетних шенгенских виз, которые выдавало консульство этой страны.

Отмечается, что наличие визы не является автоматическим разрешением для въезда в страну, сообщили во французском консульстве «Интерфаксу». Въезд определяется эпидемиологическими и медицинскими ограничениями, действующими на границах. На сайте Министерства внутренних дел страны можно уточнить категорию путешественников, которые могут въезжать во Францию.

3 мая Италия начала обновлять свои туристические визы гражданам России. За новым документом могут обратиться россияне, у которых срок действия шенгенской визы типа С истек 1 января 2020 года.



Алексей Нечаев