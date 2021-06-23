Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места в группе

Сборная Украины по футболу вышла в плей-офф чемпионата Европы-2020.

Это стало возможным после крупного поражения Словакии от испанцев со счетом 0:5, а также победы Швеции над Польшей (3:2).

По разнице забитых и пропущенных мячей Украина попала в число лучших команд, занявших в своей группе 3-е место. Всего в 1/8 финала выходит четыре такие сборные.

Соперник украинцев по следующему раунду турнира определится чуть позже.

Напомним, ранее досрочно из Евро-2020 вылетела сборная России.