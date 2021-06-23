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Испания и Швеция вышли в плей-офф Евро-2020 по футболу

20:55, 23.06.2021
Испания и Швеция вышли в плей-офф Евро-2020 по футболу
Фото: vk.com/euro2020

Определились еще две сборные, гарантировавшие себе участие в плей-офф чемпионата Европы-2020 по футболу.

В группе Е первое место заняли шведы, набравшие семь очков благодаря победе над Польшей (3:2) в заключительном туре. На вторую строчку поднялась сборная Испании, разгромившая в параллельном матче словаков со счетом 5:0.

Фото: vk.com/euro2020

Словакия осталась на третьей строчке, Польша с одним набранным очком досрочно покинула турнир.

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