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В Подмосковье усилили меры по борьбе с коронавирусом

17:03, 23.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Подмосковье усилили меры по борьбе с коронавирусом
Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Подмосковья усилили меры по борьбе с распространением коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

С 24 июня в Московской области:

  • максимальное количество человек на мероприятиях в помещениях может достигать 50 человек, на открытом воздухе допускается не более 500 зрителей;
  • запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных заведениях с 23.00 до 06.00;
  • приостанавливают свою работу детские игровые комнаты, аттракционы и зоопарки;
  • Фуд-кортам разрешается работать только навынос или доставку;
  • На одного гостя на летних верандах должно приходится 5 кв. метров.

Остановиться в гостиницах Подмосковья более чем на трое суток смогут только те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им, либо предъявившие отрицательный ПЦР-тест.

С 28 июня в Московской области:

  • вход в ночные клубы, бары и дискотеки будет осуществляться по QR-кодам;
  • аналогичная система вводится для посещения заведений общепита, за исключением летних веранд;
  • вводится запрет на пользование детскими и спортивными площадками, беседками и иными подобными объектами.

На прошлой неделе власти региона сообщили, что не привившихся хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса водителей автобусов и такси не допустят к работе.

Татьяна Демина
ОбществоВластьМедицина
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