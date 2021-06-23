В Подмосковье усилили меры по борьбе с коронавирусом
Власти Подмосковья усилили меры по борьбе с распространением коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.
С 24 июня в Московской области:
- максимальное количество человек на мероприятиях в помещениях может достигать 50 человек, на открытом воздухе допускается не более 500 зрителей;
- запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных заведениях с 23.00 до 06.00;
- приостанавливают свою работу детские игровые комнаты, аттракционы и зоопарки;
- Фуд-кортам разрешается работать только навынос или доставку;
- На одного гостя на летних верандах должно приходится 5 кв. метров.
Остановиться в гостиницах Подмосковья более чем на трое суток смогут только те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им, либо предъявившие отрицательный ПЦР-тест.
С 28 июня в Московской области:
- вход в ночные клубы, бары и дискотеки будет осуществляться по QR-кодам;
- аналогичная система вводится для посещения заведений общепита, за исключением летних веранд;
- вводится запрет на пользование детскими и спортивными площадками, беседками и иными подобными объектами.
На прошлой неделе власти региона сообщили, что не привившихся хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса водителей автобусов и такси не допустят к работе.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым