В Подмосковье усилили меры по борьбе с коронавирусом

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Подмосковья усилили меры по борьбе с распространением коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

С 24 июня в Московской области:

максимальное количество человек на мероприятиях в помещениях может достигать 50 человек, на открытом воздухе допускается не более 500 зрителей;

запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных заведениях с 23.00 до 06.00;

приостанавливают свою работу детские игровые комнаты, аттракционы и зоопарки;

Фуд-кортам разрешается работать только навынос или доставку;

На одного гостя на летних верандах должно приходится 5 кв. метров.

Остановиться в гостиницах Подмосковья более чем на трое суток смогут только те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им, либо предъявившие отрицательный ПЦР-тест.



С 28 июня в Московской области:

вход в ночные клубы, бары и дискотеки будет осуществляться по QR-кодам;

аналогичная система вводится для посещения заведений общепита, за исключением летних веранд;

вводится запрет на пользование детскими и спортивными площадками, беседками и иными подобными объектами.

На прошлой неделе власти региона сообщили, что не привившихся хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса водителей автобусов и такси не допустят к работе.



Татьяна Демина