Международное энергетическое агентство считает, что ОПЕК+ должна увеличить добычу нефти

По мнению Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК+ должна будет увеличить добычу нефти. Там считают, что спрос может вернуться к допандемическим уровням.

По расчетам МЭА, поставки нефти будут увеличиваться гораздо более быстрыми темпами. К концу 2022 года мировой спрос на нефть достигнет 100,6 млн баррелей в сутки.

«Добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, также должна вырасти, но ее рост далек от уровня, необходимого для предотвращения дальнейшего сокращения запасов»,— говорится в отчете МЭА (цитата «Коммерсанта»).

Группа ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией может увеличить добычу нефти на 1,4 млн б/с с июля текущего года по март 2022 года, считают в МЭА.

В апреле страны-участницы ОПЕК+ договорились о постепенном наращивании объемов добычи нефти начиная с мая. В предыдущий месяц они нарастили добычу нефти на 350 тыс. баррелей в сутки. На столько же страны-участницы сделки смогут увеличить показатель в июне. В июле они увеличат добычу сырья на 400 тысяч баррелей в сутки.

Ольга Плешкова