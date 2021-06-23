В казанском «Метроэлектротрансе» родителей попросили не оставлять без присмотра коляски с детьми

«Метроэлектротранс» обратился к родителям, перевозящим детей в колясках, не покидать коляску в транспорте. На днях в троллейбусе трехлетняя девочка получила травму.

Инцидент произошел 21 июня около двух часов дня напротив дома № 12а по улице Сахарова. В салоне троллейбуса упала детская коляска с трехлетней девочкой. В результате ребенок получил ушиб века.

На кадрах приложенного видео видно, что коляска с ребенком стоит на средней площадке троллейбуса. Мать ребенка сидит на сидении с телефоном. При торможении водителя у остановки, коляска падает вместе с малышкой.

«МУП «Метроэлектротранс» просит мам, кто передвигается с детьми в колясках в электротранспорте, быть внимательными. Во избежание повторения инцидента находиться рядом с детской коляской», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия с автобусами.



Ольга Плешкова