За вчерашний день в Казани зарегистрировано сразу два ДТП с автобусами
За прошедший деть в Казани произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия с автобусами. Это следует из сводки происшествий Госавтоинспекции Казани.
Так 76-летняя пассажирка упала салоне автобуса №74 под управлением 59-летнего водителя. В результате ДТП женщина получила ушибы и гематомы. Еще одна пассажирка, упала в салоне автобуса №31 под управлением 38-летнего водителя, она получила травму колена.
Всего в Казани вчера произошло 130 аварий, из которых четыре происшествия с пострадавшими. Четыре участника ДТП — пешеход и 3 пассажира — получили травмы различной степени тяжести.
За нарушение ПДД к административной ответственности привлечены 779 водителей и 147 пешеходов.
Вчера сообщалось, что в Татарстане привлекли к ответственности женщину, перевозившую пассажиров вне кабины авто.
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