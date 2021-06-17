За вчерашний день в Казани зарегистрировано сразу два ДТП с автобусами

За прошедший деть в Казани произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия с автобусами. Это следует из сводки происшествий Госавтоинспекции Казани.

Так 76-летняя пассажирка упала салоне автобуса №74 под управлением 59-летнего водителя. В результате ДТП женщина получила ушибы и гематомы. Еще одна пассажирка, упала в салоне автобуса №31 под управлением 38-летнего водителя, она получила травму колена.

Всего в Казани вчера произошло 130 аварий, из которых четыре происшествия с пострадавшими. Четыре участника ДТП — пешеход и 3 пассажира — получили травмы различной степени тяжести.

За нарушение ПДД к административной ответственности привлечены 779 водителей и 147 пешеходов.

Вчера сообщалось, что в Татарстане привлекли к ответственности женщину, перевозившую пассажиров вне кабины авто.

Ольга Плешкова