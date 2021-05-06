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Вакцину «Спутник Лайт» будут производить восемь заводов — один из них в Башкирии

17:39, 06.05.2021
Вакцину «Спутник Лайт» будут производить восемь заводов — один из них в Башкирии
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вакцину «Спутник Лайт» смогут производить восемь российских заводов. Об этом говорится в данных реестра лекарственных средств Минздрава.

В их число попали: компании «Биннофарм», «Генериум», «Р-Фарм», «Биокад», два предприятия «Лекко», «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод», Центр им. Гамалеи.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Предприятия находятся в Москве, Московской области, Подольске и Уфе. В Центре им. Гамалеи препарат будет проходить выпускающий контроль качества.

«Спутник Лайт» может вводиться в гражданский оборот до 1 января следующего года, передает «РИА Новости».

Сегодня в России зарегистрировали однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт». По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, этот препарат предназначен для вакцинации людей от 18 до 60 лет.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицинаПромышленность
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