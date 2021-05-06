Вакцину «Спутник Лайт» будут производить восемь заводов — один из них в Башкирии
Вакцину «Спутник Лайт» смогут производить восемь российских заводов. Об этом говорится в данных реестра лекарственных средств Минздрава.
В их число попали: компании «Биннофарм», «Генериум», «Р-Фарм», «Биокад», два предприятия «Лекко», «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод», Центр им. Гамалеи.
Предприятия находятся в Москве, Московской области, Подольске и Уфе. В Центре им. Гамалеи препарат будет проходить выпускающий контроль качества.
«Спутник Лайт» может вводиться в гражданский оборот до 1 января следующего года, передает «РИА Новости».
Сегодня в России зарегистрировали однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт». По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, этот препарат предназначен для вакцинации людей от 18 до 60 лет.
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