Дюпин и Макаров вернутся в расположение «Рубина» 3 июля

Игроки сборной России по футболу Юрий Дюпин и Денис Макаров, находившиеся в заявке национальной команды на чемпионате Европы — 2020 получили по 10 дней отдыха, сообщает пресс-служба казанского «Рубина».

«Юрий Дюпин и Денис Макаров, находившиеся в расположении сборной России, получили 10 дней отдыха. К тренировкам с «Рубином» игроки присоединятся 3 июля», — говорится в сообщении клуба.

Дюпин и Макаров не провели ни одного матча на чемпионате Европы — 2020, по итогам которого сборная России заняла четвертое место в группе В и досрочно покинула турнир.



Напомним, первый тренировочный сбор «Рубина» начался 15 июня в Казани. Вместе с командой готовится к новому сезону и полузащитник Хвича Кварацхелия.