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В России прививку от коронавируса получили более 900 тыс. военнослужащих

03:36, 23.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России прививку от коронавируса получили более 900 тыс. военнослужащих
Фото: Максим Платонов

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что основной состав Вооруженных сил РФ привит от коронавируса — вакцинировано более 900 тысяч человек. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы получили уже более миллиона доз вакцины, у нас 910 тысяч вакцинированных. Мы завершили еще месяц назад вакцинацию в наших основных подразделениях», — сказал он.

фото: Максим Платонов

Также он добавил, что речь идет о Воздушно-десантных войсках, Силах специальных операций, Военно-морском флоте.

В прошлую пятницу сообщалось, что в России полностью привиты от коронавируса 16,1 млн человек. Первый компонент вакцины получили 19,7 млн человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Алексей Нечаев
Общество
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