В России прививку от коронавируса получили более 900 тыс. военнослужащих

Фото: Максим Платонов

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что основной состав Вооруженных сил РФ привит от коронавируса — вакцинировано более 900 тысяч человек. Об этом сообщает «РИА Новости».



«Мы получили уже более миллиона доз вакцины, у нас 910 тысяч вакцинированных. Мы завершили еще месяц назад вакцинацию в наших основных подразделениях», — сказал он.

фото: Максим Платонов

Также он добавил, что речь идет о Воздушно-десантных войсках, Силах специальных операций, Военно-морском флоте.

В прошлую пятницу сообщалось, что в России полностью привиты от коронавируса 16,1 млн человек. Первый компонент вакцины получили 19,7 млн человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



Алексей Нечаев