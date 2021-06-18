Новак заявил, что необходимости в заключении топливных соглашений с нефтяниками нет

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что на сегодняшний день в стране нет необходимости вводить соглашения с нефтяниками о топливных ценах. Однако он не исключает, что такой механизм возможен.

«Такая опция в принципе существует, но о том, есть ли необходимость ее вводить или нет, мы должны будем дополнительно проанализировать ситуацию на рынке и посмотреть», — заявил вице-премьер.

Новак сообщил, что 22 июня он проведет плановую встречу с главами нефтяных компаний, на которой будет обсуждаться ситуация на рынке нефти, пишет ТАСС.

На этой неделе стало известно, что Министерство энергетики России рассмотрит вопрос о целесообразности соглашений с нефтяниками по ценам на топливо. Ведомство подготовит предложения в течение двух недель.

Татьяна Демина