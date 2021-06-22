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В Ялте увеличилось число пострадавших в результате ливней и подтоплений

20:00, 22.06.2021

В результате ливней и последовавших подтоплений в Ялте выросло число пострадавших до 54 человек. Об этом сказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

«У нас обратились за медицинской помощью 54 человека пострадавших, по-прежнему остается шесть госпитализированных, 48 оказана амбулаторная помощь, серьезных угроз здоровью нет», — цитирует ее ТАСС.

Вчера сообщалось о 49 пострадавших. В прошлую пятницу в Ялте и в соседних районах Крыма выпала месячная норма осадков за 6 часов. Реки вышли из берегов, город был частично затоплен. В связи с происходившим в Ялте ввели режим ЧС.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
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