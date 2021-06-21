В Ялте увеличилось число пострадавших от наводнения

В результате наводнения в Ялте 49 человек получили травмы. Об этом сказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Мы имеем одного погибшего, 49 обратились в больницу <...> с травмами, но все в основном легкой степени тяжести. Одна женщина пропала без вести», — цитирует ее ТАСС.

В прошлую пятницу в Ялте и в соседних районах Крыма выпала месячная норма осадков за 6 часов. Реки вышли из берегов, город был частично затоплен. В связи с происходившим в Ялте ввели режим ЧС.



Алексей Нечаев