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В Ялте увеличилось число пострадавших от наводнения

20:33, 21.06.2021

В результате наводнения в Ялте 49 человек получили травмы. Об этом сказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Мы имеем одного погибшего, 49 обратились в больницу <...> с травмами, но все в основном легкой степени тяжести. Одна женщина пропала без вести», — цитирует ее ТАСС.

В прошлую пятницу в Ялте и в соседних районах Крыма выпала месячная норма осадков за 6 часов. Реки вышли из берегов, город был частично затоплен. В связи с происходившим в Ялте ввели режим ЧС.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
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