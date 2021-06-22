В Кремле поддержали новые ограничения в Москве

Фото: Максим Платонов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санитарные меры, введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса, продиктованы сложной ситуацией в столице. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы поддерживаем решительные меры мэра Москвы. Они продиктованы сложной ситуацией», — сказал он.

Власти Москвы усилили меры по борьбе с распространением коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин. С 22 июня в городе на концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятиях, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе, одновременно могут находиться не более 500 человек. С 28 июня посещать заведения общепита смогут только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса либо переболевшие им за последние полгода, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, который действует в течение трех дней.

На прошлой неделе Собянин сообщил, что ситуация с COVID-19 в Москве стремительно ухудшается, несмотря на то, что более 60% ее населения имеют иммунитет к вирусу.



Алексей Нечаев