Депутат Госдумы от Татарстана заверил, что кешбэк не окажет влияния на стоимость путевок в детские лагеря

Фото: Максим Платонов (архив)

Цены на путевки в детские лагеря не повысят, потому что есть утвержденные нормативы на содержание одного ребенка, отдыхающего в оздоровительном лагере, заверил родителей депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов.

Он уточнил, что «стоимость путевки в одностороннем порядке организатором не может быть увеличена, поскольку основная масса лагерей — муниципальные и государственные».

Кроме того, он сообщил, что в России будет принято решение создать так называемое «социальное казначейство», которое аккумулирует в себе все социальные услуги — муниципальные, республиканские и федеральные. Работать оно будет по принципу одного окна. Новая структура, по мнению депутата, избавит население страны от бюрократических проволочек и сбора зачастую ненужных бумаг и справок.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая. Изначально правительство России выделило 5 млрд рублей. Часть стоимости путевок автоматически вернется на карту «Мир». Получить кешбэк за детский лагерь для ребенка смогут и те родители, которые приобрели путевки в детские лагеря до введения программы, поручение разработать расширение программы дал президент России Владимир Путин.