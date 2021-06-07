Путин поручил разработать расширение программы детского кешбэка

Президент России Владимир Путин дал поручение расширить программу детского кешбэка. До 20 июня должно быть организовано расширение программы для родителей, которые купили путевки до старта программы.

«Правительству РФ обеспечить возмещение за счет средств федерального бюджета 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей гражданам, которые приобрели путевки в организации отдыха и оздоровления детей на время летних каникул 2021 года до вступления в действие механизма возмещения с участием акционерного общества «Национальная система платежных карт» указанной части стоимости оплаченного туристского продукта», — приводит поручение ТАСС.

Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая. На нее правительство России выделило 5 млрд рублей. Получить кешбэк за детский лагерь для ребенка смогут и те родители, которые приобрели путевки в детские лагеря до введения программы. Деньги будут автоматически начисляться на карту «Мир». Ожидается, что программой смогут воспользоваться 350 тысяч детей.

Вся информация о программе размещена на сайте мирпутешествий.рф.



Ольга Плешкова