Тренер Финляндии Канерва: «Горжусь, что опередили Россию на Евро-2020»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился впечатлениями от итогов выступления своей команды на групповом раунде чемпионата Европы — 2020 по футболу.

«Я горжусь тем, что мы опередили Россию на этом турнире, и я не знаю, многие ли думали, что перед последним матчем у нас будут шансы на плей-офф», — цитирует Канерва официальный сайт УЕФА.

Фото: vk.com/euro2020

Напомним, сборная Финляндии одержала на Евро-2020 одну победу и потерпела два поражения. С тремя набранными очками финны закончили групповой раунд на третьем месте группы В.

Сборная России досрочно вылетела из турнира после крупного поражения от Дании (1:4).

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