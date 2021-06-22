Apple прекратило производство iPhone 12 mini

Компания Apple прекратила производство iPhone 12 mini во II квартале 2021 года в связи с низкими продажами смартфона. Гаджет будет продаваться до окончания складских запасов.



Теперь в корпорации хотят сосредоточиться на продажах трех моделей серии iPhone 12s без учета mini-модели, сообщает ixbt.

Модель iPhone 12 mini выпустили вместе с iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Это был самый доступный смартфон — его цена составляла $699. В апреле компания выпустила новый вариант в фиолетовом цвете. Слухи о прекращении возобновления девайса начали распространяться еще в феврале.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По итогам прошлого года iPhone 12 mini все же входил в топ самых популярных моделей смартфонов — его продажи составили 14,5 миллиона экземпляров.

Маргарита Головатенко