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Apple прекратило производство iPhone 12 mini

13:08, 22.06.2021
Apple прекратило производство iPhone 12 mini
Фото: pixabay.com

Компания Apple прекратила производство iPhone 12 mini во II квартале 2021 года в связи с низкими продажами смартфона. Гаджет будет продаваться до окончания складских запасов.

Теперь в корпорации хотят сосредоточиться на продажах трех моделей серии iPhone 12s без учета mini-модели, сообщает ixbt.

Модель iPhone 12 mini выпустили вместе с iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Это был самый доступный смартфон — его цена составляла $699. В апреле компания выпустила новый вариант в фиолетовом цвете. Слухи о прекращении возобновления девайса начали распространяться еще в феврале.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По итогам прошлого года iPhone 12 mini все же входил в топ самых популярных моделей смартфонов — его продажи составили 14,5 миллиона экземпляров.

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговляТехнологииIT
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