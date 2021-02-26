Аналитики назвали самые популярные смартфоны в мире по итогам 2020 года

Самыми продаваемыми смартфонами по итогам 2020 года стали iPhone от Apple. Данные привели эксперты аналитической компании Omdia.

Продукции американской корпорации удалось занять половину десятки самых популярных в мире смартфонов. Абсолютный хит продаж — iPhone 11. Всего продано 64,8 миллиона экземпляров. Второе место досталось iPhone SE (2020) c 24,2 миллиона трубок. Тройку замкнул новый iPhone 12 (23,3 миллиона штук). Четвертое место досталось Android-смартфону: Samsung Galaxy A51 (23,2 миллиона смартфонов).

Фото: pixabay.com

В десятку популярных смартфонов по итогам прошлого года также вошли Redmi Note 9 Pro от Xiaomi (15 миллионов) и iPhone 12 mini (14,5 миллиона). Последний оказался востребованным у покупателей, несмотря на пессимистичные прогнозы аналитиков.

Во вторник компания Huawei представила новый флагманский смартфон с гибким дисплеем Mate X2. Гаджет примечателен тем, что конструкция смартфона напоминает книгу. Цена наиболее бюджетной комплектации — около $2,8 тыс.

Татьяна Леухина