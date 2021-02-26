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Аналитики назвали самые популярные смартфоны в мире по итогам 2020 года

04:25, 26.02.2021
Аналитики назвали самые популярные смартфоны в мире по итогам 2020 года
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самыми продаваемыми смартфонами по итогам 2020 года стали iPhone от Apple. Данные привели эксперты аналитической компании Omdia.

Продукции американской корпорации удалось занять половину десятки самых популярных в мире смартфонов. Абсолютный хит продаж — iPhone 11. Всего продано 64,8 миллиона экземпляров. Второе место досталось iPhone SE (2020) c 24,2 миллиона трубок. Тройку замкнул новый iPhone 12 (23,3 миллиона штук). Четвертое место досталось Android-смартфону: Samsung Galaxy A51 (23,2 миллиона смартфонов).

Фото: pixabay.com

В десятку популярных смартфонов по итогам прошлого года также вошли Redmi Note 9 Pro от Xiaomi (15 миллионов) и iPhone 12 mini (14,5 миллиона). Последний оказался востребованным у покупателей, несмотря на пессимистичные прогнозы аналитиков.

Во вторник компания Huawei представила новый флагманский смартфон с гибким дисплеем Mate X2. Гаджет примечателен тем, что конструкция смартфона напоминает книгу. Цена наиболее бюджетной комплектации — около $2,8 тыс.

Татьяна Леухина
Технологии
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