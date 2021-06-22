RT опубликовало архивную запись стихотворения Тарковского с хроникой 1941 года, восстановленной нейросетями

Фото: кадр видео

В Сети появилось видео архивной записи стихотворения Арсения Тарковского «Суббота, 21 июня» — автор читает стихотворение сам. Голос поэта наложили на восстановленную нейросетями хронику 1941 года. Видеоролик опубликовала сеть телеканалов RT.



На кадрах — воины Ленинградской армии народного ополчения. Ее создали жители города, чтобы защитить его. Съемка осуществлялась перед отправкой ополченцев на фронт.

В День памяти и скорби, 22 июня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны казанцы — участники общенациональной акции «Свеча памяти» прошли с зажженными свечами от парка Горького до парка Победы. В акции приняли участие поисковые отряды, представители движения «Волонтеры Победы» и пограничники. Колонны стартовали от стеллы в парке Горького около 2.30 ночи, к парку Победы добрались ближе к 4 утра, где возложили цветы к мемориалу и почтили минутой молчания память погибших.

Маргарита Головатенко