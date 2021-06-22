По центру Казани проедут гужевые повозки, собирающие подарки к Сабантую

В четверг по центральным улицам Казани проедут десять гужевых повозок с артистами. Об этом рассказала директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Национальный обряд сбора подарков к Сабантую в Казани начали возрождать в 2016 году. Организаторы считают, что эта традиция отражает татарский колорит и может привлечь туристов.

Десять нарядных гужевых повозок стартуют в 10.00 из четырех мест. Они будут отъезжать от Казанского кремля, от площади Свободы, от национального комплекса «Туган авылым», от улицы Каюма Насыри вдоль мечети Марджани и Апанаевской мечети по Старо-Татарской слободе.



Все повозки финишируют у театра Камала в 13.00. Здесь пройдет праздничный концерт и театрализованное представление по пьесе «Голубая шаль» Карима Тинчурина, говорится на сайте мэрии Казани.

Фото: KZN.RU

На проведение Сабантуя в 2021 году в Казани потратят 73,4 млн рублей. Основное действо «праздника плуга» пройдет на традиционной площадке в Березовой роще в поселке Мирном, праздничные площадки также развернутся в Дербышках, на Казанском ипподроме и в лесопарке у озера Лебяжьего.



Ольга Плешкова