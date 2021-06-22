В Татарстане 37% жителей планируют работать, пока им позволяет здоровье

В Татарстане 37% жителей планируют работать, пока им позволяет здоровье. Выйти на пенсию по достижению пенсионного возраста собираются только 24%. Таковы данные опроса онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников экспертов hh.ru и финтех-компании «Деньги Вперед».

Также 6% респондентов намерены уйти на пенсию до 50-ти лет. После 50 лет, но до наступления пенсионного возраста хотели бы получить заслуженный отдых 27% респондентов. Еще% опрошенных ответил, что хотят работать до 70-75 лет.

При этом 48% опрошенных признались, что не откладывают деньги на жизнь после выхода на пенсию. 19% копят деньги на депозитных или накопительных счетах, и каждый десятый инвестирует в недвижимость. 17% людей инвестируют в ценные бумаги. 8% респондентов откладывают деньги в негосударственный

пенсионный фонд.

На прошлой неделе Росстат рассказал, кому положена наибольшая пенсия. В России самые большие пенсии положены государственным гражданским служащим. В среднем на 1 января размер пенсии госслужащих составил 22 792 рубля.



Ольга Плешкова