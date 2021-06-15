Росстат рассказал, кому положена наибольшая пенсия

В России самые большие пенсии положены государственным гражданским служащим. Это следует из данных Росстата.

В среднем на 1 января размер пенсии госслужащих составил 22 792 рубля. Средний размер пенсии в целом составил 15 744 рубля, а средний размер пенсии по старости — 16 790 рублей, пишет РБК.

В мае адвокат Денис Спицын рассказал о категориях граждан, имеющих право на двойную пенсию. Это граждане, из-за военной травмы получившие инвалидность (сюда же входят ликвидаторы техногенных катастроф, члены их семей и граждане, получившие травмы вследствие данных аварий); ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших военнослужащих, пенсионеры, имеющие почетное звание «Житель блокадного Ленинграда», а еще служащие федеральных государственных структур при наличии стажа не менее 15 лет.

При этом он уточнил, что двойная пенсия — не повышенная. Термина «повышенная пенсия» не предусмотрено в принципе. Существуют некоторые виды соцвыплат, установленных для остальных категорий граждан.

Ольга Плешкова