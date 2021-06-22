Первые авиарейсы из Казани в Турцию задержали

После возобновления авиасообщения России с Турцией сегодня из Казани должны были вылететь первые рейсы, но их задержали. Информация есть на сайте международного аэропорта «Казань».

Так, вынуждены ждать пассажиры рейсов в Анталию — первый самолет должен был отправиться в 2.40, но его задержали до 16.30. Задержали и рейс в Стамбул — вылет был запланирован на 1.55, но отправку перенесли на 4.47. О причинах задержки не сообщается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера в Росавиации сообщили, что с открытием авиасообщения между Россией и Турцией авиакомпании смогут осуществлять рейсы из 32 российских городов при наличии разрешения и соответствующих международных договоренностей. В числе городов, из которых разрешен вылет, есть столица Татарстана.

Маргарита Головатенко