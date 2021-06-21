Самолеты смогут летать в Турцию из Казани — всего в списке 32 города России

Фото: Максим Платонов

В Росавиации сообщили, что с открытием авиасообщения между Россией и Турцией авиакомпании смогут осуществлять рейсы из 32 российских городов при наличии разрешения и соответствующих международных договоренностей.

Авиакомпании смогут летать в города Турции из Москвы, Жуковского, Санкт-Петербурга, Астрахани, Брянска, Владивостока, Владикавказа, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Кемерово, Красноярска, Магнитогорска, Махачкалы, Минвод, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Петропавловска-Камчатского, Ростова-на-Дону, Самары, Сыктывкара, Томска, Улан-Удэ, Ульянсковска, Уфы, Хабаровска и Челябинска, сообщает ТАСС.

фото: Максим Платонов

Россия восстановит полномасштабное авиасообщение с Турцией с 22 июня. Соответствующее решение принял оперштаб, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она рассказала, что инспекция российских экспертов установила, что масочный режим в Турции соблюдается. Контроль организован, маски и санитайзеры доступны.

Алексей Нечаев