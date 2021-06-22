Канчельскис: «Черчесов после рукопожатия с Путиным улетел в космос»

Бывший футболист, ныне тренер и эксперт Андрей Канчельскис подверг критике тренерский штаб сборной России по итогам выступления на чемпионате Европы-2020 по футболу. Он полагает, что Станислав Черчесов должен был уйти в отставку гораздо раньше.

«Был смешным вратарем, а теперь смешной тренер — просто ни о чем. Все плачевно, в футболе большая беда, которая образовалась не сегодня и не вчера. На чемпионате мира нас тащили за уши, а Черчесов после рукопожатия с Путиным улетел в космос. Так и не вернулся оттуда. До сих пор руку не моет, наверное.

Подаст ли Черчесов в отставку? Должен был еще после Кубка конфедераций, но не подал же. Какая у него гордость может быть, о чем вы говорите? Мы ни одной хорошей команды не обыграли. Как я говорил, так и оказалось. Жаль, что мы поздно это поняли», — сказал Канчельскис.

При этом он отметил, что хотел бы видеть новым главным тренером сборной России Курбана Бердыева или Юрия Семина.

Российская сборная провела на Евро-2020 три матча, в двух из них потерпев разгромное поражение от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Команда Черчесова заняла четвертое место в группе В и досрочно покинула турнир.

Отметим, что президент РФС Александр Дюков заявил о продолжении работы тренерского штаба до ЧМ в Катаре.

Ранее с призывом уйти в отставку к Черчесову обратился тренер и эксперт Николай Писарев.