Писарев: «Черчесову надо уходить из сборной России»

Бывший футболист, ныне эксперт Николай Писарев призвал Станислава Черчесова уйти в отставку с поста главного тренера сборной России после вылета из Евро-2020.

«В таких случаях люди поступают так, как им подсказывает совесть. Не знаю как ему (Черчесову) она подскажет, но я думаю, ему надо уходить. Этой сборной должен управлять тренер, а он ей не управляет», — сказал Писарев.

Фото: rfs.ru

Российская сборная провела на Евро-2020 три матча, в двух из них потерпев разгромное поражение от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Команда Черчесова заняла четвертое место в группе В и досрочно покинула турнир.

Отметим, что президент РФС Александр Дюков заявил о продолжении работы тренерского штаба до ЧМ в Катаре.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России входит в топ-5 самых высокооплачиваемых специалистов на Евро-2020. Черчесов в год зарабатывает 2,5 миллионов евро на посту главного тренера национальной команды.