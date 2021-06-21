Женская сборная России вышла в 1/4 финала Евробаскета-2021
Женская сборная России по баскетболу вышла в четвертьфинал Евробаскета-2021.
В 1/8 финала российские баскетболистки уверенно обыграли команду Словении. Больше всех в составе сборной России набрала Елизавета Комарова, набросавшая 20 очков. Еще 19 баллов и 14 подборов записала в свой актив Раиса Мусина.
Следующим соперником сборной России на турнире станет команда Бельгии. Встреча состоится 23 июня во французском Страсбурге.
Напомним, ранее мужская сборная России по баскетболу победила в предсезонном турнире Energia Cup.
Россия — Словения – 93:75 (28:13, 21:16, 25:25, 19:21)СпортБаскетбол
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