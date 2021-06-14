Сборная России по баскетболу победила в предсезонном турнире Energia Cup

Сборная России обыграла команду Польши (78:63) в финале товарищеского турнира Energia Cup в ходе подготовки к отбору на Олимпиаду в Токио.

Самым результативным игроком встречи стал центровой российской сборной Тимофей Мозгов, набравший 20 очков. Еще 16 баллов в корзину поляков добавил капитан россиян Андрей Воронцевич.

Ранее в полуфинале турнира команда Сергея Базаревича обыграла Тунис.

29 июня сборная России начнет свои выступления в отборочном раунде к Олимпийским играм в Токио. В хорватском Сплите россияне встретятся с Германией и Мексикой. В полуфинал выйдут две команды из каждой группы. В случае выхода в полуфинале российская сборная может сыграть с одним из двух победителей в группе В (Хорватия, Бразилия, Тунис).

Квалификацию на Олимпийские игры в Токио получит лишь чемпион отборочного турнира.

Отметим, что в сборную не вызван ни один игрок казанского УНИКСа, ранее уступившего в финале Единой Лиги ВТБ московскому ЦСКА.