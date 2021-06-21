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Дания забила второй гол в ворота России после грубой ошибки Зобнина

23:20, 21.06.2021
Дания забила второй гол в ворота России после грубой ошибки Зобнина
Фото: vk.com/euro2020

Сборная Дании повела со счетом 2:0 в матче с Россией на чемпионате Европы-2020 по футболу.

На 59-й минуте встречи Роман Зобнин не глядя отдал пас назад, который перехватил форвард датчан Юссуф Поульсен. Игроку сборной Дании оставалось лишь отправить мяч в пустой угол ворот Матвея Сафонова, который не успел подстраховать своего партнера.

Напомним, в случае поражения сборная России досрочно прекратит свои выступления на Евро-2020. Ранее россияне обыграли команду Финляндии (1:0).

СпортФутбол
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