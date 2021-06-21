Соцсети: в Казани за Кировской дамбой вода поменяла цвет

Фото: скриншот

В Казани за Кировской дамбой вода поменяла цвет. Фото с места события опубликовали в популярной группе в социальной сети.

На фото видно, что вода имеет зеленоватый оттенок. «Реальное время» обратилось за комментарием в пресс-службу Минэкологии РТ. В ведомстве сообщили, что информация будет передана инспекторам. Также в пресс-службе предположили, что это может быть цветение водорослей из-за жары.

фото: скриншот

Недавно пользователи обратили внимание на зеленый цвет воды Архиерейского озера в Лаишевском районе РТ. По сообщениям очевидцев, от водоема исходил сильный запах. Прокуратура Лаишевского района организовала проверку информации о загрязнении озера.

На место выехали экологи и, чтобы определить причину изменения состояния озера, взяли пробы поверхностной воды и донных отложений. Анализы показали наличие антропогенного воздействия (воздействие человеческих факторов) на водоем. Специалисты увидели начало цветения нитчатой сине-зеленой водоросли (цианобактерии) — спиралевидной анабены в береговой зоне озера. Их массовое размножение начинается в застойных зонах водоемов при температуре 18—25°С. Причиной этого может быть загрязнение прибрежной территории водоема. Через несколько дней озеро приобрело нормальный цвет.

Алексей Нечаев