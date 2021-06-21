В Турции с 1 июля отменят комендантский час
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что комендантский час, введенный в Турции из-за пандемии коронавируса, полностью отменяется с 1 июля.
«Сегодня на заседании кабинета министров мы приняли решение: с 1 июля комендантский час полностью отменяется. Госучреждения возвращаются к обычным часам работы. Возрастные ограничения на пользование общественным транспортом отменяются», — цитирует Эрдогана «РИА Новости».
С 1 июня комендантский час был сокращен. Начали работать кафе и рестораны и разрешили проводить свадьбы.
Россия восстановит полномасштабное авиасообщение с Турцией с 22 июня. Соответствующее решение принял оперштаб, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она рассказала, что инспекция российских экспертов установила, что масочный режим в Турции соблюдается. Контроль организован, маски и санитайзеры доступны.
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