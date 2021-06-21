В мае чистая прибыль российских банков увеличилась на 7%

Фото: Анна Сейтумерова

В мае 2021 года чистая прибыль российских банков достигла 216 млрд рублей, что на 7% больше, чем в апреле. Доходность на капитал составила 23,6% в годовом выражении, пишет ТАСС со ссылкой на данные Центробанка.

В регуляторе отметили, что в прошлом месяце количество прибыльных российских банков увеличилось с 221 до 234. При этом в мае у четырех кредитных организаций отозвали лицензии, еще у одной ее аннулировали по причине добровольной ликвидации.

Всего по итогам января — мая 2021 года прибыль банков России достигла почти 1 трлн рублей. Доля прибыльных кредитных организаций в активах сектора осталась на уровне 97%.

Напомним, глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила на прошлой неделе, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня, что повлияло на решение регулятора поднять ключевую ставку до 5,5%.





Татьяна Демина