Соцсети: в Татарстане на трассе М-7 произошло ДТП — перевернулся трактор
В Татарстане на трассе М-7 в сторону Набережных Челнов произошло ДТП. Отмечается, что авария случилась рядом с поворотом на село Кукеево. Видео с места происшествия было опубликовано в популярном telegram-канале «Еду в Татарстан.
На видео можно увидеть перевернутый трактор — он лежит на трассе. Также в ДТП пострадал внедорожник. Сообщается о двоих погибших. Подробности случившегося неизвестны.
В начале июня на трассе М-7 перевернулась фура.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым