Соцсети: в Татарстане на трассе М-7 произошло ДТП — перевернулся трактор

Фото: скриншот

В Татарстане на трассе М-7 в сторону Набережных Челнов произошло ДТП. Отмечается, что авария случилась рядом с поворотом на село Кукеево. Видео с места происшествия было опубликовано в популярном telegram-канале «Еду в Татарстан.

На видео можно увидеть перевернутый трактор — он лежит на трассе. Также в ДТП пострадал внедорожник. Сообщается о двоих погибших. Подробности случившегося неизвестны.

В начале июня на трассе М-7 перевернулась фура.



Алексей Нечаев