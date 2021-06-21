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Соцсети: в Татарстане на трассе М-7 произошло ДТП — перевернулся трактор

19:42, 21.06.2021
Соцсети: в Татарстане на трассе М-7 произошло ДТП — перевернулся трактор
Фото: скриншот

В Татарстане на трассе М-7 в сторону Набережных Челнов произошло ДТП. Отмечается, что авария случилась рядом с поворотом на село Кукеево. Видео с места происшествия было опубликовано в популярном telegram-канале «Еду в Татарстан.

На видео можно увидеть перевернутый трактор — он лежит на трассе. Также в ДТП пострадал внедорожник. Сообщается о двоих погибших. Подробности случившегося неизвестны.

В начале июня на трассе М-7 перевернулась фура.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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