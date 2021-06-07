На трассе М-7 перевернулась фура — движение на дороге заблокировано

На трассе М-7 произошло ДТП — перевернулась фура. Об этом сообщили пользователи в telegram-канале «Еду в Татарстан».

Из-за инцидента заблокирован проезд. В соцсетях было опубликовано видео с места происшествия, снятое на квадрокоптер. На видео видно, как с обеих сторон от ДТП выстроились вереницы большегрузов и автомобилей. Информации о пострадавших пока нет.

5 июня на трассе М-7 в Елабужском районе Татарстана произошло массовое ДТП. В аварии пострадали 12-я модель «Лады», «Лада Гранта», Kia Rio и грузовик. Водитель «Лады» 12-й модели скончался на месте, пассажир получил травмы.

Алексей Нечаев