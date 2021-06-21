Врач назвал симптомы индийского штамма COVID-19

Фото: Максим Платонов

Врачи перечислили опасные симптомы, характерные для индийского штамма коронавируса. Об этом пишет Express.

По словам инфекциониста Абдула Гафура, у зараженных часто наблюдается диарея. Он уточнил, что подобный симптом встречался в первую волну пандемии гораздо реже. Также у пациентов болят голова и горло, появляется насморк. Кроме того, заболевшие жалуются на нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что индийский штамм COVID-19 «злее» уханьского: при заражении этой мутацией переход от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания болезни более короткий.



Алексей Нечаев