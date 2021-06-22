Эксперты ресторанной сферы на сессии Казанского кооперативного института рассказали о востребованных вакансиях

Фото: Ринат Назметдинов

В общепите ждут новые кадры для трудоустройства: официантов, поваров и других специалистов. Об этом рассказали эксперты круглого стола «Сервис решает все: формирование профессиональных компетенций, востребованных на рынке труда в сфере сервиса и индустрии гостеприимства (ресторанное дело)». Мероприятие прошло в рамках форсайт-сессии студенческих сервисных отрядов «Сервис — это бренд», организованной Казанским кооперативным институтом — филиалом Российского университета кооперации.

Директор ООО «Пир Фэмили», совладелец ресторана «Брассерия Leuven», партнер GaripovRestFamily Ильшат Мирзиев отметил, что после локдауна в прошлом году сфера гостеприимства потеряла часть сотрудников и сейчас рынок в активном поиске молодых специалистов. Тенденция сопряжена с ростом предлагаемых зарплат. По словам шеф-повара Kazan Palace by Tasigo Ильи Фролова, такая ситуация наблюдается как среди поваров, так и среди линейного персонала.

В столице Татарстана получить среднее профессиональное образование по актуальным специальностям можно в Казанском кооперативном институте. В учебном заведении также запущен уникальный проект — «Международная школа гостеприимства», где на курсах длиной 2—4 месяца обучают таким профессиям, как повар, парикмахер, официант, горничная, менеджер отеля и т.д. Занятия проводят на симуляторах реальных объектов: номере отеля, ресторане, косметическом и парикмахерском кабинетах.

Напомним, что с 18 по 20 июня в Казани прошла форсайт-сессия студенческих сервисных отрядов «Сервис — это бренд». Мероприятие посвятили обсуждению вопросов трудоустройства современных студентов в сфере гостеприимства, чтобы обеспечить рынок квалифицированными кадрами, а молодежь — интересной работой и достойным заработком. Для участия в форсайт-сессии из 35 регионов России приехали 300 лучших молодых специалистов в сфере гостеприимства, которые помимо общения с экспертами отрасли посетили в Казани объекты гостинично-ресторанного сектора и познакомились с опытом Казанского кооперативного института.

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